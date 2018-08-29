KYK Trabzon yurt adres ve telefonları 2018 | Trabzon özel öğrenci yurtları
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının nerede olduğunu araştırırken diğer yandan da KYK yurt ücretlerini merak ediyor. KYK yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Trabzon'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Trabzon KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Trabzon yurtları adres ve telefon numaraları29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:55
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının nerede olduğunu araştırırken diğer yandan da KYK yurt ücretlerini merak ediyor. KYK yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Trabzon'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Trabzon KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Trabzon yurtları adres ve telefon numaraları
KYK 2018 burs başvuruları ne zaman?
AKÇAABAT-FATİH YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0462 248 10 41
Faks: 0 462 248 10 40
Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 110/I FATİH MAH. SÖĞÜTLÜ
YOMRA-KANUNİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 341 18 00
Faks:
Adres: TRABZON CAD. NO: 160 SANCAK MAH.
SÜRMENE YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 462 7464971-72
Faks: 0 462 7464974
Adres: SAHİL CAD. NO: 84 ÇAMLICA MAH.
OF ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 04627715078
Faks: 0462 771 50 77
Adres: H.M.B. ULUSOY CAD. NO:140 ÇAMLI MAH.
FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 666 66 44
Faks:
Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI MELEK SOKAK NO:5/7 SÖĞÜTLÜ
BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 4628712116
Faks: 0462 871 21 50
Adres: HACI OSMAN YÜCESAN CAD. NO:92 VARDALLI MAHALLESİ
GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: İNÖNÜ CAD. NO:29 İNÖNÜ MAH.
TRABZON NİZAMİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 462 3280930-3280931-3280982
Faks: 0 462 3250337
Adres: LOJMAN SOKAK NO:11 ÜNİVERSİTE MAH.
MAÇKA-ŞÜKRÜ KARADENİZ ÖĞR.YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 04625122012
Faks: 0462 512 20 09
Adres: ATATÜRK CADDESİ NO:86 MAÇKA MERKEZ MAH.
TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 328 01 01
Faks: 0462 328 11 12
Adres: FARABİ CAD. NO: 61 ÜNİVERSİTE MAH.
Trabzon Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
1. Akçaabat – Özel T.S.K Eğitim Vakfı Trabzon Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 180
Telefon : 462 248 82 29
Adres : Adnan Kahvecı Blv. Melek S.No:5/7 Akçaabat
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2. Akçaabat – Özel Ay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : Yok
Adres : Söğütlü Mah.Uğurlu Cad.
3. Akçaabat – Özel Emirali Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 82
Telefon : 462 248 89 51
Adres : Söğütlü Orta Mah. Volkan Sok No :9
4. Akçaabat – Özel Hasret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 462 248 81 93
Adres : Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı No/94
5. Akçaabat – Özel Huzur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 69
Telefon : 462 248 12 67
Adres : Adnan Kahveci Caddesi No:66 –Söğütlü
6. Akçaabat – Özel Samira Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 100
Telefon : 462 248 29 56
Adres : Söğütlü mah. Esenler sok. No:3
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7. Akçaabat – Özel Sultan Murat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 225
Telefon : 462 248 17 24
Adres : Fatih Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. Deniz Sok. Akçaabat
8. Akçaabat – Özel Yıldızlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 216
Telefon : 462 248 85 87
Adres : Yıldızlı Beldesi Orta M.32/1 Akçaabat
9. Beşikdüzü – Özel Sahil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 37
Telefon : 462 871 24 24
Adres : Cumhuriyet M. Afşar Sok. No:1
10. Beşikdüzü – Usta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 187
Telefon : 462 871 70 73
Adres : Vardarlı Mah.14 Şubat Cad. No:17
11. Maçka – Özel Şükrü Karadeniz Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 239
Telefon : 462 512 15 04
Adres : Meryemana Cad. KTÜ Maçka Yüksek Okulu Yanı Maçka
12. Merkez – Çaykara-Dernekpazarı Kültür Ve Day. Derneği Yükseköğr. Erkek Y.
Kapasitesi: 369
Telefon : 462 325 18 82
Adres : Değirmendere Sanayi Mah. 1. Sk. Trabzon
13. Merkez – Özel Alparslan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 49
Telefon : 462 325 27 41
Adres : Kalkınma Mahallesi 118 No. Sokak No/18
14. Merkez – Özel Güler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 61
Telefon : 462 325 78 94
Adres : Kalkınma Mah.118 No’lu Sok. No:3
15. Merkez – Özel Hatice Sultan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 298
Telefon : Yok
Adres : Kalkınma Mah. Akif Saruhan Cad. Kayabaşı Sok.
16. Merkez – Özel Kalkınma Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 92
Telefon : 462 328 08 00
Adres : Kalkınma Mahallesi İnce Sokak No/8
17. Merkez – Özel Kardelen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 78
Telefon : 462 325 61 44
Adres : Kalkınma Mah. 13 No’lu Sok. Keleşoğlu Apt. No:14
18. Merkez – Özel Melikşah Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 88
Telefon : 462 326 40 83
Adres : Moloz Mevkii Bedesten Cad. No:5 Trabzon
19. Merkez – Özel Nil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 73
Telefon : 462 325 12 39
Adres : Sanayi Mahallesi Anadolu Caddesi Yıldız Sokak
20. Merkez – Özel Selimiye Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 162
Telefon : 462 325 20 98
Adres : Merkez Sanayi M. Demet S. Değirmendere
21. Merkez – Özel Şehzade Selim Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 192
Telefon : 462 334 69 69
Adres : Konaklar Mah.Emek Cad.No:5
22. Merkez – Özel Yıldız Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 462 334 68 52
Adres : Konaklar Mah. Hürriyet Cad. Gökçe Deniz Sok No:27
23. Merkez – Özel Zehra Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 125
Telefon : 462 325 87 79
Adres : Anadolu Cad. No:10/2 Değirmendere
24. Merkez – Yalıncak KOTYD Gülyalı Yük. Öğr. Erkek Öğr. Yurdu
Kapasitesi: 70
Telefon : 462 334 25 60
Adres : Yalıncak Beldesı İstiklal Cad. Gülyalı Mah.
25. Akçaabat – Özel Ahmet Asiye Cinemre Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 278
Telefon : 462 248 89 16
Adres: Fatih Mahallesi Camikebir Sokak No/6
26. Akçaabat – Özel Bilgi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 126
Telefon : 462 326 75 78
Adres: Söğütlü Beldesi Atatürk Bulvarı Çınar Sokak
27. Akçaabat – Özel Öz Çırakoğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 108
Telefon : 462 248 33 90