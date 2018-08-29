KYK Trabzon yurt adres ve telefonları 2018 | Trabzon özel öğrenci yurtları

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının nerede olduğunu araştırırken diğer yandan da KYK yurt ücretlerini merak ediyor. KYK yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Trabzon'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Trabzon KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Trabzon yurtları adres ve telefon numaraları

KYK 2018 burs başvuruları ne zaman?

AKÇAABAT-FATİH YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0462 248 10 41

Faks: 0 462 248 10 40

Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 110/I FATİH MAH. SÖĞÜTLÜ

YOMRA-KANUNİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 341 18 00

Faks:

Adres: TRABZON CAD. NO: 160 SANCAK MAH.

SÜRMENE YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 462 7464971-72

Faks: 0 462 7464974

Adres: SAHİL CAD. NO: 84 ÇAMLICA MAH.

OF ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 04627715078

Faks: 0462 771 50 77

Adres: H.M.B. ULUSOY CAD. NO:140 ÇAMLI MAH.

FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 666 66 44

Faks:

Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI MELEK SOKAK NO:5/7 SÖĞÜTLÜ

BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 4628712116

Faks: 0462 871 21 50

Adres: HACI OSMAN YÜCESAN CAD. NO:92 VARDALLI MAHALLESİ

GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: İNÖNÜ CAD. NO:29 İNÖNÜ MAH.

TRABZON NİZAMİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 462 3280930-3280931-3280982

Faks: 0 462 3250337

Adres: LOJMAN SOKAK NO:11 ÜNİVERSİTE MAH.

MAÇKA-ŞÜKRÜ KARADENİZ ÖĞR.YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 04625122012

Faks: 0462 512 20 09

Adres: ATATÜRK CADDESİ NO:86 MAÇKA MERKEZ MAH.

TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 328 01 01

Faks: 0462 328 11 12

Adres: FARABİ CAD. NO: 61 ÜNİVERSİTE MAH.

Trabzon Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

1. Akçaabat – Özel T.S.K Eğitim Vakfı Trabzon Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 180

Telefon : 462 248 82 29

Adres : Adnan Kahvecı Blv. Melek S.No:5/7 Akçaabat

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2. Akçaabat – Özel Ay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : Yok

Adres : Söğütlü Mah.Uğurlu Cad.

3. Akçaabat – Özel Emirali Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 82

Telefon : 462 248 89 51

Adres : Söğütlü Orta Mah. Volkan Sok No :9

4. Akçaabat – Özel Hasret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 462 248 81 93

Adres : Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı No/94

5. Akçaabat – Özel Huzur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 69

Telefon : 462 248 12 67

Adres : Adnan Kahveci Caddesi No:66 –Söğütlü

6. Akçaabat – Özel Samira Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 100

Telefon : 462 248 29 56

Adres : Söğütlü mah. Esenler sok. No:3

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7. Akçaabat – Özel Sultan Murat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 225

Telefon : 462 248 17 24

Adres : Fatih Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. Deniz Sok. Akçaabat

8. Akçaabat – Özel Yıldızlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 216

Telefon : 462 248 85 87

Adres : Yıldızlı Beldesi Orta M.32/1 Akçaabat

9. Beşikdüzü – Özel Sahil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 37

Telefon : 462 871 24 24

Adres : Cumhuriyet M. Afşar Sok. No:1

10. Beşikdüzü – Usta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 187

Telefon : 462 871 70 73

Adres : Vardarlı Mah.14 Şubat Cad. No:17

11. Maçka – Özel Şükrü Karadeniz Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 239

Telefon : 462 512 15 04

Adres : Meryemana Cad. KTÜ Maçka Yüksek Okulu Yanı Maçka

12. Merkez – Çaykara-Dernekpazarı Kültür Ve Day. Derneği Yükseköğr. Erkek Y.

Kapasitesi: 369

Telefon : 462 325 18 82

Adres : Değirmendere Sanayi Mah. 1. Sk. Trabzon

13. Merkez – Özel Alparslan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 49

Telefon : 462 325 27 41

Adres : Kalkınma Mahallesi 118 No. Sokak No/18

14. Merkez – Özel Güler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 61

Telefon : 462 325 78 94

Adres : Kalkınma Mah.118 No’lu Sok. No:3

15. Merkez – Özel Hatice Sultan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 298

Telefon : Yok

Adres : Kalkınma Mah. Akif Saruhan Cad. Kayabaşı Sok.

16. Merkez – Özel Kalkınma Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 92

Telefon : 462 328 08 00

Adres : Kalkınma Mahallesi İnce Sokak No/8

17. Merkez – Özel Kardelen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 78

Telefon : 462 325 61 44

Adres : Kalkınma Mah. 13 No’lu Sok. Keleşoğlu Apt. No:14

18. Merkez – Özel Melikşah Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 88

Telefon : 462 326 40 83

Adres : Moloz Mevkii Bedesten Cad. No:5 Trabzon

19. Merkez – Özel Nil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 73

Telefon : 462 325 12 39

Adres : Sanayi Mahallesi Anadolu Caddesi Yıldız Sokak

20. Merkez – Özel Selimiye Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 162

Telefon : 462 325 20 98

Adres : Merkez Sanayi M. Demet S. Değirmendere

21. Merkez – Özel Şehzade Selim Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 192

Telefon : 462 334 69 69

Adres : Konaklar Mah.Emek Cad.No:5

22. Merkez – Özel Yıldız Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 462 334 68 52

Adres : Konaklar Mah. Hürriyet Cad. Gökçe Deniz Sok No:27

23. Merkez – Özel Zehra Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 125

Telefon : 462 325 87 79

Adres : Anadolu Cad. No:10/2 Değirmendere

24. Merkez – Yalıncak KOTYD Gülyalı Yük. Öğr. Erkek Öğr. Yurdu

Kapasitesi: 70

Telefon : 462 334 25 60

Adres : Yalıncak Beldesı İstiklal Cad. Gülyalı Mah.

25. Akçaabat – Özel Ahmet Asiye Cinemre Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 278

Telefon : 462 248 89 16

Adres: Fatih Mahallesi Camikebir Sokak No/6

26. Akçaabat – Özel Bilgi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 126

Telefon : 462 326 75 78

Adres: Söğütlü Beldesi Atatürk Bulvarı Çınar Sokak

27. Akçaabat – Özel Öz Çırakoğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 108

Telefon : 462 248 33 90