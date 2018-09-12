KYK sonuçları açıklandı!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarını iki gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını açıkladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
KYK sonuçları açıklandı!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık.' dedi.

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