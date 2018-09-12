KYK sonuçları açıklandı!
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarını iki gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını açıkladı.12 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık.' dedi.