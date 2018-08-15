KYK İzmir yurtları İzmir Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek öğrenci yurdu adres ve telefonları
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki İzmir'de hangi ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İşte KYK İzmir yurtları...15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki İzmir'de hangi ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İşte KYK İzmir yurtları...
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KYK İstanbul yurtları | Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul kız ve erkek öğrenci yurtları 2018
KYK yurt ücreti ne kadar 2018 / Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru tarihi
URLA YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0232 7659110 (Md),0232 7659116-19
Faks: 02327659113
Adres :
Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 453-2424
Faks: 02324537959
Adres :
Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 329-9420,0(232) 329-9420
Faks: 02323299424
Adres :
Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/… Çiğli İZMİR
ÇEŞME YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0 232 724 92 76-77,0 232 7249275
Faks: 02327249275
Adres :
CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0232 329 58 24,0232 329 58 49
Faks: 02323295850
Adres :
BALATÇIK MAH.8903/1 SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 55/1-54 BUCA İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 277-3333
Faks: 02322593966
Adres :
İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(232) 581-2535,0(232) 581-2535
Faks: 2325812545
Adres :
SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 02323747181
Adres :
ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-8812
Faks: 02323433320
Adres :
Mevlana Mah.1744.sok.No:1
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 440-1066,0(232) 440-1069
Faks: 02324401068
Adres :
DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 388-1083
Faks: 02323747251
Adres :
ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR
BUCA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 453-7074
Faks: 02324530704
Adres :
Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 420-5160
Faks: 02324205164
Adres :
GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 442-1300,0(232) 453-1667
Faks: 02324530766
Adres :
HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 454-1050
Faks: 02324541070
Adres :
Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 274-7009
Faks: 02322747008
Adres :
Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 02327659109
Faks: 02327659200
Adres :
GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR