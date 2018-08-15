KYK İzmir yurtları İzmir Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek öğrenci yurdu adres ve telefonları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki İzmir'de hangi ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İşte KYK İzmir yurtları...

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KYK İstanbul yurtları | Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul kız ve erkek öğrenci yurtları 2018

KYK yurt ücreti ne kadar 2018 / Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru tarihi

URLA YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0232 7659110 (Md),0232 7659116-19

Faks: 02327659113

Adres :

Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü

ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 453-2424

Faks: 02324537959

Adres :

Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 329-9420,0(232) 329-9420

Faks: 02323299424

Adres :

Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/… Çiğli İZMİR

ÇEŞME YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0 232 724 92 76-77,0 232 7249275

Faks: 02327249275

Adres :

CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0232 329 58 24,0232 329 58 49

Faks: 02323295850

Adres :

BALATÇIK MAH.8903/1 SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR

HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 55/1-54 BUCA İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 277-3333

Faks: 02322593966

Adres :

İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(232) 581-2535,0(232) 581-2535

Faks: 2325812545

Adres :

SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 02323747181

Adres :

ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 388-8812

Faks: 02323433320

Adres :

Mevlana Mah.1744.sok.No:1

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 440-1066,0(232) 440-1069

Faks: 02324401068

Adres :

DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 388-1083

Faks: 02323747251

Adres :

ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR

BUCA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 453-7074

Faks: 02324530704

Adres :

Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 420-5160

Faks: 02324205164

Adres :

GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 442-1300,0(232) 453-1667

Faks: 02324530766

Adres :

HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME

İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 454-1050

Faks: 02324541070

Adres :

Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 274-7009

Faks: 02322747008

Adres :

Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 02327659109

Faks: 02327659200

Adres :

GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR