KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? | Son dakika KYK borcu olanlar dikkat!

TBMM’de Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce öğrenci KYK borçlarının silinmesini bekliyor. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? Geri ödemeli burs borçları silinmesinde son durum ne

Hükümet son zamanlarda aldığı kararlarla milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu önemli bir çalışmaya imza atmıştı. Bakanlar kurulunda ele alınan vergi prim borç yapılandırması, emekliye ikramiye, yaşlılık aylığına yapılan zam ve seçim öncesinde yapılması planlanan bir dizi teşviklerin çıkması KYK Kredi borcu olan binlerce öğrenciyi de umutlandırdı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. İşte tüm detaylar...

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNİYOR!

Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacağını belirten Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek"

BORÇ İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödemek için öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak. Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak. Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.