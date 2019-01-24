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KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı

KYK yurtlarında kalan ve farklı illerden Muğla’ya gelen 150 öğrenci, kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi

24 Ocak 2019 Perşembe 20:12
KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı

MUĞLA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Muğla'da düzenlenen "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"na katılan öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Farklı illerdeki KYK yurtlarında kalan 8 ilden 150 öğrenci, kamp programının dördüncü gününde Muğla'daki tarihi Arasta Çarşısı, restore edilen tarihi evleri ve Ormancı Türküsü'ne konu olan Belen Kahvesi'ni gezdi.

Konuk öğrenciler, program kapsamında Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde restore edilen yapıları inceleyerek, sahilde yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı öğrenciler ilk defa denizi görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler burada tekneler ile Kadın Azmağı Dersi'nde tura katılarak kuş ve balık türlerini de görme fırsatı buldu.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, KYK Tematik Kış Kampları kapsamında kente Batman, Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Düzce, Sakarya ve Denizli'den gelen 150 öğrencinin Muğla Yurdu'nda buluştuğunu belirtti.

Program kapsamında kente gelen öğrencilere yönelik kültürel gezi düzenlediklerini aktaran İlman,Muğla'nın, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra denizi ve mavisiyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini bildirdi.

Kamp, yarın değerlendirme, görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:12
  1. kış kampı
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