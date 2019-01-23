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KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı

- KYK yurtlarında kalan ve farklı illerden Muğla'ya gelen 150 öğrenci, kentteki şehitlikler ile şehit ailelerini ziyaret etti- Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Gültiken ile spor yorumcusu Evren Göz, deneyimlerini gençlerle paylaştı

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı


MUĞLA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Muğla'da düzenlenen "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"na katılan öğrenciler, kentteki şehitlikler ile şehit ailelerini ziyaret etti.

KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Batman, Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Düzce, Sakarya ve Denizli'den kente gelen 150 öğrenci, Muğla KYK Yurdu'nda güne çuval yarışı, yumurta yarışı, su taşıma oyunu, yoğurt içinde para bulma ve halat çekme yarışmalarında bolca enerji harcayarak başladı.

Oyunların ardından Muğla'daki Şehir Yeni Mezarlığı'nda şehitlikleri ziyaret eden gençler, burada şehitliklere karanfil bırakarak dua etti.

Programa katılan gençler, daha sonra kentteki bazı şehit ailelerini ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Düzenlenen program kapsamında gençler, KYK yurdunda şehit yakınları ile de yemekte bir araya gelerek şehitlere olan minnet duygularını iletti.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Gültiken ile spor yorumcusu Evren Göz ise deneyimlerini paylaştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı için kente gelen öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

İlman, 5 gün sürecek kampta öğrencilerin spor ve sağlık alanında önemli isimlerle bir araya gelirken bir taraftan da şehitlik ve şehit aileleri ziyareti gerçekleştirip kentin tarihi yapısını öğrenme fırsatı bulduklarını kaydetti.

KYK'lı gençlerin belirlenen temalarda akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını, alanında başarılı ve uzman isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamak istediklerini anlatan İlman, "Gençlerimizin şehit ailelerini ve şehitlikleri, şehrin tarihi, kültürel, manevi mekanlarını ziyaret etmeleri amacıyla 5 gün program hazırladık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
  1. KYK Geleneksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı
  2. Muğla
  3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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