KYK yurt başvuruları e devlet 2018 yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtları 3 Eylül itibariyle başladı. Yurt kayıt tarihlerinin başlamasıyla birlikte KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kayseri KYK ve özel yurtları

KYK yurtlarını tercih edecek öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet adresi "yurtkur.gsb.gov.tr"den yapabilecekler. KYK yurt başvuruların işleme alınması sonrasında, KYK burs veya kredi kabul edilen öğrenciler KYK'nın www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

KYK BAŞVURULARINI NASIL YAPARIM?

KYK resmi web sitesine kyk.gov.tr adresi girilir. "2018-2019 Öğrenim yılında yurt içinde yükseköğrenim programına girmeye ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklanır.

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Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar "yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmesi tıklanır. Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir. Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz istenir. Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören var mı, malvarlığı ,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)

Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir. Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayrak, 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.

2018 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 Geri ödemesiz burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.