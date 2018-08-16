KYK Diyarbakır yurtları | Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu adresi ve telefon numaraları

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. Diyarbakır'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Diyarbakır KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Diyarbakır yurtları adres ve telefon numaraları

MEHMET AKİF ERSOY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(412) 502-1095,0(412) 502-1097

Faks: 04125021095

Adres :

FIRAT MAHALLESİ 565. SOKAK NO:2 KAYAPINAR/DİYARBAKIR

DİYARBAKIR-SELAHATTİN EYYUBİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(412) 248-8496

Faks: 4122488375

Adres :

KITIBIL MAH. HAYATİ AVŞAR CAD.NO:4 SUR/DİYARBAKIR

SÜLEYMAN BİN HALİD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(412) 502-9715,0(412) 502-9718

Faks: 04125029779

Adres :

BAĞCILAR MAHALLESİ URFA YOLU ÜZERİ 1205 SK. NO: 2/B BAĞLAR – DİYARBAKIR

ZİYA GÖKALP YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(412) 248-8090

Faks: 04122288501

Adres :

KITILBIL MAH.HAYATİ AVŞAR CAD. SUR/DİYARBAKIR

HALİD BİN VELİD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : –

Faks: 04125022063

Adres :

BAĞCILAR MAH.1214. SOK NO:8 BAĞLAR/DİYARBAKIR