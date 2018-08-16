KYK Diyarbakır yurtları | Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu adresi ve telefon numaraları
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. Diyarbakır'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Diyarbakır KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Diyarbakır yurtları adres ve telefon numaraları16 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. Diyarbakır'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Diyarbakır KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İşte KYK Diyarbakır yurtları adres ve telefon numaraları
MEHMET AKİF ERSOY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(412) 502-1095,0(412) 502-1097
Faks: 04125021095
Adres :
FIRAT MAHALLESİ 565. SOKAK NO:2 KAYAPINAR/DİYARBAKIR
DİYARBAKIR-SELAHATTİN EYYUBİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(412) 248-8496
Faks: 4122488375
Adres :
KITIBIL MAH. HAYATİ AVŞAR CAD.NO:4 SUR/DİYARBAKIR
SÜLEYMAN BİN HALİD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(412) 502-9715,0(412) 502-9718
Faks: 04125029779
Adres :
BAĞCILAR MAHALLESİ URFA YOLU ÜZERİ 1205 SK. NO: 2/B BAĞLAR – DİYARBAKIR
ZİYA GÖKALP YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(412) 248-8090
Faks: 04122288501
Adres :
KITILBIL MAH.HAYATİ AVŞAR CAD. SUR/DİYARBAKIR
HALİD BİN VELİD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : –
Faks: 04125022063
Adres :
BAĞCILAR MAH.1214. SOK NO:8 BAĞLAR/DİYARBAKIR