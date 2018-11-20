KYK bursları ne zaman yatacak 2018-2019 | Bankamatik kartları ne zaman gelecek?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı. KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte kredi ve burs ödemelerinin KYK tarafından ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. 2018-2019 burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri KYK tarafından ne zaman yapılacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs ve kredi alacak öğrenciler, burs ve kredi paralarının ne zaman bankaya yatacağını merak ediyor. Ancak KYK bursu almaya hak kazanan adaylar e devlet üzerinden 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

KYK burs ödemelerine ilişkin banka kartları ne zaman gönderilecek?

Ziraat Bankası üzerinden burs ve kredilerini çekecek olan öğrenciler, şubelere gönderilecek olan kartlarını, belirlenen tarihlerde alabilecek. KYK kredi/burs hesaplarına ait Genç Bankkartların teslim alınacağı tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numarası ile aşağıdaki link üzerinden öğrenmek mümkün olabilecek.