KYK burs ve kredi borçları silinecek mi KYK borçları ertelenecek mi?

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Sosyal medyada KYK’dan kredi çeken gençler borçlarını silinmesi için çağrılarda bulunarak borçlarla hayata başlamak istemediklerini söyleyerek KYK borçlarının silinmesini istiyor. Bu görüşe KK’dan yeni burs ve kredi çeçecek öğrencilere kötü örnek olacağını öne sürerek kYK borçlarının silinmesi yerine faizsiz 2 yıl erteleme yapılabilir yorumlarını da yapanlar var.

KYK borçları silinmesin mi silinmesin mi?

Sosyal medyada KYK borçlarını silinmesini isteyenlerle ile KYK borcunu silinmesini isteyenlerin tartışması sürüyor. KYK borçlarının silinmesini isteyenler, “Gençler borçla hayata atılmak zorunda değil’ derken KYK borçlarının silinmesini istemeyenler ‘Çevrenizdeki arkadaşlara özenip saçma sapan harcamalar için kullanıyorsunuz sonra gençler borçlar hayata başlamasın diyorsunun’ diyor. KYK borçlarının slinmesi durumunda KYK’dan yeni burs ve kredi alacak öğrencileri iyi bir örnek olmayacağını savunanlar ise “Yeni kredi alan öğrenciler nasıl olsa silinecek diyerek KYK kredi borçlarını ödemeyebilir. Köprü cezaları, şirketlerin vergi borçları silinmesi gibi KYK borçlarının silinmesi devlete bir yük olacaktır. Faizsiz estra 2 yıl erteleme gelmesi daha mantıklı” diyerek orta yolu önerenlerde var.

KYK borçlarının silinmesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? şimdi bu sorularının cevabı merakle bekleniyor.