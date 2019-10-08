KYK'dan kredi ve burs kullanacak öğrencilere beklenen haber geldi. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs başvuruları ile ilgili KYK açıklama yaptı. KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK'nın resmi internet adresi üzerinden burs ve kredi başvuruları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."

DGS ek tercih işlemleri tamamlandı. Ek tercih sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının da ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor. Buna göre, başvurular 2019 Ekim ayının ortalarında başlaması tahminler arasında.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs imkanı sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.