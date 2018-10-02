KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman 2018 2019 KYK kredi bursundan yararlanacak öğrenciler

2018-2019 eğitim öğretim yılın başlamasıyla tüm dikkatler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki KYK kredi burs başvuruları ne zaman burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler kimler?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 2017 yılında ekim ayının son haftasında alınmış, ödemeler ise T.C. kimlik numarınızın son rakamına göre yapılmıştı. 2018 yıl için ise KYK burs başvurularına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2018 yurt ve kredi başvuruları ttp://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet sitesinden duyuracak. KYK yaptığı duyuruda KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini de açıklayacak. KYK burs ve kredi duyurusunda burs ve kredi ücreti konusunda da detaylı bilgi verilecektir. Peki 2018 KYK burs ve kredi başvurularından kimler yararlanacak?

KYK BURS VE KREDİLERDEN KİMLER YARARLANACAK?

- Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.