KYK burs ve kredi başvuruları Kasım'da mı başlıyor?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı burs alacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs başvurularının DGS yerleştirmelerinden sonra başlayacağı duyrulmuştu. ÖSYM DGS ek yerleştirme başvuru tarihlerini açıkladı. DGS ek yerleştirme başvurularında son gün 16 Ekim. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK kredi ve burs başvuruları Kasım ayında mı başlayacak? İşte KYK burs başvurularına ilişkin bilgiler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. DGS ek yerleştirme başvurularının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvurularınının başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerininin farklı ödemeler alacağı kredi ve burs tahsisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun başvuru sürecini tamamlamasıyla birlikte gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lisans öğrencileri için 500, Yüksek Lisans öğrencileri için 1000 lira, Doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak duyurduğu burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle bu rakamlar üzerinden yatırılacak. Peki, KYK burs başvurusu için beklenen tarih ne olacak? İşte, o tarihler hakkında bazı bilgiler

KYK burs başvurularının alım tarihi ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuracağı kredi ve burs başvuru süreci, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. YKS ve DGS gibi ek yerleştirme dönemlerinin kayıtla sonuçlanmasıyla birlikte alınmaya başlanan KYK başvuruları, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl DGS ek yerleşktirme başvurularında son gün 16 Ekim. KYK burs başvurularının kasım ayında olması bekleniyor.