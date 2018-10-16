KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihlerinde yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği KYK yani Kredi Yurtlar Kurumu kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak-KYK burs başvuruları başladı mı? Soruları son dakika cevabını buldu. İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için KYK bursu/kredisi için başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler sonunda beklediği KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2018 KYK kredi ve burs başvuruları e-devlet üzerinden başladı. Peki üniversite öğrencileri KYK bursuna nasıl başvuracak? KYK burs ücreti ne kadar? İşte detaylar. Yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredi için başvurular başladı. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı burs ve kredi için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden öğrenciler başvurularını yapabilecek.

Kredi ve burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK Bursu/kredisi için 15 yaşın altında olan ve yüksek öğrenim gören öğrenciler KYK resmi web sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu kriterin dışında kalan üniversite öğrencileri ise e-devlet şifreleri ile başvurularını gerçekleştirebilecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile bir yükseköğretim programına devam eden öğrenciler KYK bursu/kredisi için başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. KYK bursu/kredi başvurusu yapacak öğrencilerin başvurularını online ortamda 21 Ekim 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar tamamlaması gerekiyor. e-devlet üzerinden tamamlanacak başvurular için adayların giriş için internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.