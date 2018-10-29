KYK burs kredi başvuru sonuçları 12 Kasım'da mı açıklanacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenci kredisi başvuruları 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK burs sonuçları bekleniyor. Peki 2018 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin üzerinden 1 hafta geçmesiyle birlikte birçok öğrencinin gündeminde yer alan KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte erişime açılacak.

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fakat, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.