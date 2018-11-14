KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl doldurulur? Burs ücretleri hesaba ne zaman yatacak?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs ve kredi alacak öğrenciler, burs ve kredi paralarının ne zaman bankaya yatacağını merak ediyor. Ancak KYK bursu almaya hak kazanan adaylar e devlet üzerinden 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi ücretlerinin banka hesaplarına ne zaman yapacağını merak ediyor. Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYK) öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından da yapılabiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.

KYK taahhütnamesi nasıl yapılacak?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.