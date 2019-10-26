KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK 2019 burs sonuçları

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Kasım’da duyurulmuştu.

KYK bursu ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.