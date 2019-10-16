KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatar?

KYK burs başvurularının başlamasıyla birlikte bu kez de başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve KYK burslarının ne zaman ödenmeye başlanacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte KYK burs ve kredi sonuç tarihi...

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatar?

KYK burs başvurularının başlamasıyla birlikte bu kez de başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve KYK burslarının ne zaman ödenmeye başlanacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte KYK burs ve kredi sonuç tarihi...

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

KYK bursları ne zaman yatar?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek. 

Öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise ilerleyen günlerde aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek. 

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

Günün Özeti

  1. KYK burs başvuruları
  2. KYK burs başvuruları başladı mı?
  3. 2019 KYK burs başvuruları başladı mı?
  4. kyk burs başvuruları başladı mı
  5. kyk kredi
  6. KYK kredi ve burs başvuruları
  7. kyk kredi ne zaman yatacak
  8. kyk kredi borçları
  9. kyk kredi bakiye sorgulama
  10. kyk kredi başvurusu
  11. kyk burs ve kredi
  12. kyk bursları
  13. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları
  14. KYK burs sonuçları
  15. KYK burs/kredi başvuruları
  16. KYK burs kredi sonuçları
  17. KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
  18. KYK bursları ne zaman yatar?
  19. KYK bursları ne zaman ödenecek
  20. KYK burs ve kredi sonuç tarihi

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları