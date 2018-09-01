KYK burs kredisi hangi durumlarda kesilir 2018

Üniversite öğrencisinin almış olduğu burs öğrenci için hayati öneme sahip. KYK bursunu alan öğrenciler bu burs parasıyla temel ihtiyaçlarını gidermekte. Onun için KYK’dan alınan öğrenci burs-kredinin kesilmemesi için öğrencileri bazı kriterlere uymak zorunda. Peki KYK burs kredi hangi durumlarda kesilir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlayacak 2018?

Antalya KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri | Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurtları iletişim bilgileri 2018

Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri