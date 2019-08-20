KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvurusu nasıl yapılacak?

KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte üniversite öğrenci adayları KYK yurt başvurularını 26 Ağustos'a kadar e devlet üzerinden yapmakta. KYK yurt başvurusunda bulunan ya da bulunacaklar Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

En sık sorulan KYK yurt soruları

1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak?

2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi?

3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? KYK ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

11. Öğrenciler beslenme yardımından nasıl yararlanmaktadır?

12. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?

13. Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

14. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

15. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?

16. Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

17. Yurt ücretinin zamanında ödenmemesi halinde ne yapılmalıdır?

18. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

19. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?

20. Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim görecek öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

21. Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

22. Yurtta barınan ancak normal öğrenim süresi içinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

23. Yurtta barınmayan ancak normal süresi içinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

24. Hatalı başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

25. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?

26. Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

27. Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen Kurum yurtlarında barınmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

28. Kurum yurtlarında kalmakta iken staj, sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

29. Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?

30. Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?

31. Aylık yurt ücretini aksatan öğrenciler için hangi işlemler uygulanmaktadır?

32. 15 yaşından küçük öğrenciler yurt başvurularını nasıl yapabilirler?