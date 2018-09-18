KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman?

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. KYK yurt kaydını yaptıran öğrenciler, 2018 KYK burs-kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2018 Kredi Yurtlar Kurumu burs-kredi başvuruları için gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na çevrildi. KYK burs başvuruları için son dakika açıklamasında bulundu. İşte KYK burs-kredi başvurularında son durum.

KYK burs-kredi başvuruları için geri sayım sürerken binlerce öğrenci KYK burs başvuruları için tarihin açıklanmasını bekliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2018 bur ve kredi başvuruları konusunda son dakika açıklamasında bulundu. KYK’dan yapılan açıklamada, burs ve kredi başvurularınınüniversitelerin DGS ile doktora ve yüksek lisans öğreci işlemlerinin tamamlanmaından onra başlayacağını duyurdu.

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