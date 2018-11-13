0553 313 94 23

KYK burs başvuru sonuçları 2018 | KYK kredi burs başvuru sonuçları e devlet sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları sürecenin tamamlanmasından sonra öğrenci adaylarının merakla beklediği 2018 KYK burs ve kredi sonuçları için KYK sorgulama ekranı ziyaretçi akınına uğramakta. Peki KYK 2018 burs sonuçları açıklandı mı? Son dakika KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı 2018. YK kredi burs başvuru sonuçları e devlet üzerinden sorgulanmakta.

13 Kasım 2018 Salı 11:17
KYK burs başvuru sonuçları 2018 | KYK kredi burs başvuru sonuçları e devlet sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları sürecenin tamamlanmasından sonra öğrenci adaylarının merakla beklediği 2018 KYK burs ve kredi sonuçları için KYK sorgulama ekranı ziyaretçi akınına uğramakta. Peki KYK 2018 burs sonuçları açıklandı mı? Son dakika KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı 2018. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öğrencileri için verilen burs başvurularına ilişkin süreci tamamlamıştı. Kredi ve burs başvurusunda bulunan adaylar 2018 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. Kredi Yurtlar Kurumu’nun KYK burs sonuçlarını açıklayacağı KYK burs sonuçları erişim sayfasına yoğunluktan ötürü ulaşım sağlanmakta güçlük çekiliyor. KYK burs sonuç sayfasında yaşanan yoğunluk acaba KYK 2018 burs sonuçları açıklandı mı yorumlarına neden olurken, KYK’dan burs sonuç sayfasında yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada “Yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Lüften belirli aralıklarla tekrar deneyiniz” uyarısı yapıldı. 

KYK kredi burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil. Geçtiğimiz yıl  16-24 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvuruları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl KYK burs başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından 22 gün geçti. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen KYK sonuçları için gözler Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek müjdeli habere odaklandı.

2018 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı

2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için KYK bursu alacak olan öğrenciler sabırsızlıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine KYK burs ücretleri bu yıl;

*Lisansta 500 TL

*Yüksek Lisansta 1.000 TL

*Doktorada 1.500 TL oldu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:17
  1. kyk .
  2. KYK burs sonuçları
  3. kyk burs sonuçları 2018
  4. e devlet kyk burs kredi sonuçları
  5. son dakika kyk burs sonuç haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    1. Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    2. CHP’li belediyede sapkınlık dersi
    3. Ağartıcının şifreleri..
    4. Mahmud Abbas yurt dışı ziyaretini..
    5. İşte FETÖ'cü 50 sanık için istenen ceza
    6. 'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li..
    7. ABD'nin yaptırımlarına karşı yeni..
    8. 28 Şubat cuntacıları pişmanlık duymuyor
    9. CHP'li belediye halkı canından bezdirdi!
    10. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde..
    11. Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz
    12. Ankara'da MLKP operasyonu: 3 kişi..
    13. Sakarya'da arazi kavgası kanlı bitti:..
    14. Beyoğlu'nda cami bitişiğindeki alkol..
    15. Antalya'da uzman çavuş odasında ölü..
    16. Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    18. Flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Öldürenler..
    19. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    20. Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...