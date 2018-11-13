KYK burs başvuru sonuçları 2018 | KYK kredi burs başvuru sonuçları e devlet sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları sürecenin tamamlanmasından sonra öğrenci adaylarının merakla beklediği 2018 KYK burs ve kredi sonuçları için KYK sorgulama ekranı ziyaretçi akınına uğramakta. Peki KYK 2018 burs sonuçları açıklandı mı? Son dakika KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı 2018.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öğrencileri için verilen burs başvurularına ilişkin süreci tamamlamıştı. Kredi ve burs başvurusunda bulunan adaylar 2018 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. Kredi Yurtlar Kurumu’nun KYK burs sonuçlarını açıklayacağı KYK burs sonuçları erişim sayfasına yoğunluktan ötürü ulaşım sağlanmakta güçlük çekiliyor. KYK burs sonuç sayfasında yaşanan yoğunluk acaba KYK 2018 burs sonuçları açıklandı mı yorumlarına neden olurken, KYK’dan burs sonuç sayfasında yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada “Yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Lüften belirli aralıklarla tekrar deneyiniz” uyarısı yapıldı.

KYK kredi burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil. Geçtiğimiz yıl 16-24 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvuruları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl KYK burs başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından 22 gün geçti. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen KYK sonuçları için gözler Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek müjdeli habere odaklandı.

2018 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı

2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için KYK bursu alacak olan öğrenciler sabırsızlıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine KYK burs ücretleri bu yıl;

*Lisansta 500 TL

*Yüksek Lisansta 1.000 TL

*Doktorada 1.500 TL oldu.