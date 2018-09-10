KYK burs başvuru ne zaman başlayacak? KYK yurt sonuçlarını YURTKUR ne zaman açıklar?

2018 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları 3 Eylül’de başlamıştı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt kayıtları e devlet üzerinden başladı. KYK kayıtlarında son başvuru tarihi ese 10 Eylül. KYK yurt başvuru sonuçları, Yurtkur’un sayfasında ne zaman açıklanacak? Peki 2018 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK 2018 burs başvuruları ne zaman başlayacak merak konusu.

YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversitede okumaya hak kazanan adaylar için üniversite kayıtları 10 Eylül’de akşamı sona eriyor. 10 Eylül aynı zamanda KYK yurt başvurularında da son gün olacak. Üniversite kayıtlarını yaptıran adaylar KYK başvurularında bulunurken, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının da ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs başvuruları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Zira Kredi Yurtlar Kurumu, burslara dair başvuru süreçlerinde tüm öğrencileri baz alarak başvurularının yapılacağını önceden açıklamıştı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının hemen ardından burs başvuruları e-Devlet’te başlıyor. DGS tercih başvuruları 14 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. KYK burs başvurularının başlaması için DGS tercih başvuru sonuçlarının açıklanması gerekmekte. Peki DGS tercih sonuçları en erken ne zaman açıklanır? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018 DGS tercihlerini 15-20 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Bundan hareketle KYK burs başvuruları en erken Ekim’in ilk haftası – Ekim’in ikinci haftası başlayabilir.