0553 313 94 23

KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK burs sorgulama

KYK borç silme son dakika KYK borcu siliniyor mu? MHP KYK borcu için teklif verdi, KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği, KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu olan binlerce gencin meraklı gözlerle beklediği Kredi Yurtlar Kurumu burs borçlarına ilişkin borç silme ya da borç erteleme müjdesi Meclis’ten gelecek mi?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK burs sorgulama

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borç silme son dakika KYK borcu siliniyor mu? MHP KYK borcu için teklif verdi, KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği, KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu olan binlerce gencin meraklı gözlerle beklediği Kredi Yurtlar Kurumu burs borçlarına ilişkin borç silme ya da borç erteleme müjdesi Meclis’ten gelecek mi?

Türkiye'de, KYK Borcunu ödemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşırken, faiz yükünü de üzerine alan gençlerin dertleri günden güne pekişiyor. İşsiz üniversite mezunlarının bu sıkıntıları devam ederken, borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu genç, yasal işlem yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Öğrenim kredisi borçlusu üniversite mezunlarının en büyük korkularının başında ise hesaplarına konulacak e-haciz ve maaşlarına uygulanacak haciz uygulaması.

KYK burs borcu ertelencek mi?

2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi? sorusu gündemin önde gelen konuların başında gelmekte. Niğde Milletvekili Ömer kurtarılışı Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin peşinden KYK'ya borcu olanlar mevzu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife bakılırsa, borçların işe başlamanın arkasından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.

KYK borçları ne zaman silinecek? 

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Niğde
  2. KYK borçları silinecek mi son dakika
  3. KYK borç erteleme nasıl ve nereden yapılır?
  4. KYK burs sorgulama
  5. KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs sorgulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü "Adba" göreve hazır
    1. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    2. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    3. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    4. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    5. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    6. Teknopark İstanbul genişliyor
    7. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    8. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    9. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    10. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    11. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    12. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    13. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    14. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    15. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    16. Van’da site sakinlerinden örnek..
    17. Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini..
    18. Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali..
    19. Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle..
    20. Okul servisinde fırsatçılar mesaide
    21. İnternette en çok müzik klipleri..
    22. Marshall Adaları'ndaki dang humması..
    23. "Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş..
    24. MediaMrkt’tan öğrenci evleri için..
    25. "Hedefimiz olimpiyata gitmek"
    26. Baharevleri Eylül’ü bekliyor
    27. "Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı..
    28. Saç dökülmesi kadınları da etkiliyor
    29. İşler düzeliyor, şirket sayısı artıyor
    30. Eli öpülesi yaşlılara destek..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor