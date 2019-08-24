KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK burs sorgulama

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borç silme son dakika KYK borcu siliniyor mu? MHP KYK borcu için teklif verdi, KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği, KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu olan binlerce gencin meraklı gözlerle beklediği Kredi Yurtlar Kurumu burs borçlarına ilişkin borç silme ya da borç erteleme müjdesi Meclis’ten gelecek mi?

Türkiye'de, KYK Borcunu ödemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşırken, faiz yükünü de üzerine alan gençlerin dertleri günden güne pekişiyor. İşsiz üniversite mezunlarının bu sıkıntıları devam ederken, borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu genç, yasal işlem yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Öğrenim kredisi borçlusu üniversite mezunlarının en büyük korkularının başında ise hesaplarına konulacak e-haciz ve maaşlarına uygulanacak haciz uygulaması.

KYK burs borcu ertelencek mi?

2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi? sorusu gündemin önde gelen konuların başında gelmekte. Niğde Milletvekili Ömer kurtarılışı Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin peşinden KYK'ya borcu olanlar mevzu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife bakılırsa, borçların işe başlamanın arkasından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.

KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.