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KYK borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği

Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi alan üniversite öğrencileri kredi geri ödeme işlemini ertelemek isterse hangi işlemleri yapmak durumunda. KYK borç erteleme nasıl yapılır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? KYK borç erteleme için gerekli şartlar nelerdir? Kimler KYK borç erteleme talebinde bulunabilir? KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği nasıl doldurulur?

25 Eylül 2018 Salı 12:57
KYK borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği

Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi alan üniversite öğrencileri kredi geri ödeme işlemini ertelemek isterse hangi işlemleri yapmak durumunda. KYK borç erteleme nasıl yapılır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? KYK borç erteleme için gerekli şartlar nelerdir? Kimler KYK borç erteleme talebinde bulunabilir?

Alınan KYK kredisinin geri ödeme zorunluluğu kredi bittikten 2 yıl sonra başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sunduğu öğrenim-katkı kredisi hizmetinden yararlanan öğrencilerden işsizlik, askerlik veya lisansüstü eğitim sebebiyle geri ödeme yapamayanların talebi halinde kredi borçlarına erteleme imkânı veren KYK, yepyeni bir hizmeti daha uygulamaya koydu. Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemelerine ilişkin erteleme başvuruları artık elektronik ortamda, e-devlet’ten yapılabilecek.

KYK borç erteleme başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. Kurumdan öğrenim-katkı kredisi almış olan öğrencilerden, daha önce yazılı müracaat ile alınan öğrenim-katkı kredisi erteleme talepleri bundan böyle e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odemeerteleme-basvuru adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecek.

Kimler borç erteleme talebinde bulunabilir?

KYK’dan öğrenim-katkı kredisi hizmeti alan ve geri ödemesi başlamayan, geri ödemesi başladı ise taksitlerini düzenli ödeyen öğrencilerden;

a) SGK’da kaydı bulunmayanların (işsiz olanlar) borçları, endeks (yurtiçi ÜFE) uygulanarak 1 yıllık erteleme yapılabiliyor. 1 yılın sonunda tekrar erteleme talebinde bulunulabiliyor.

b) Ödeme dönemi askerlik dönemine rastlayanların borçları askerlik döneminin sonuna kadar endeks uygulanmadan ertelenebiliyor.

c) Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamladıktan sonra ara vermeden lisansüstü öğrenimine devam eden öğrencilerin borçları, lisansüstü öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) yıl sonrasına endeks (yurtiçi ÜFE) uygulanarak ertelenebiliyor.

KYK kredi borcu erteleme dilekçesi örneği

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:57
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