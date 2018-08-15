KYK Ankara yurtları Ankara Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek öğrenci yurdu adres ve telefonları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Ankara'da hangi ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İşte KYK Ankara yurtları...

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