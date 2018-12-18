KYK, 689 bin öğrenciyi barındırıyor





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 781 yurtta 689 bin öğrencinin barınmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 81 il, 239 ilçe ve KKTC'de olmak üzere toplam 781 yurtta, 689 bin öğrenciye barınma imkanı sunuyor. Yatırım programında 158 bin 302 kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunun bakanlık, yatırım ve kiralama programı dahilinde, 2021 yılı sonuna kadar yurt kapasitesini 881 bin 238'e ulaştırmayı hedefliyor.

2002 yılında 75 il ve 57 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısı ile öğrencilere hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, günümüzde 81 il, 239 ilçe ve KKTC'de olmak üzere toplam 781 yurtta 700 bine yakın yatak sayısına ulaştı.

KYK, başvuruların karşılanma oranlarını esas alarak, yapım, satın alma, devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binalarının temini için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yatırım ve kiralama programı dahilinde 2021 yılı sonuna kadar yurt kapasitesini 881 bin 238'e çıkaracak bakanlığın, yatırım programında ise 158 bin 302 kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunuyor. Halen özel sektör tarafından 56 bin 67 kapasiteli 26 adet yurt inşaatı yapımı devam ederken, bakanlığın belirlediği standartlara uygun binaların kiralanmasına da devam ediliyor.





- Burs ve kredi miktarları





KYK yurtlarında yemek üretimi, diyetisyenler ile gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleştirilirken, sürekli olarak denetim yapılarak öğrencilerin hijyenik ortamlarda ve sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.

İstedikleri saatte yemek hizmetinden faydalanabilen öğrencilere, 2017-2018 öğretim döneminde aylık 330 lira (günlük 11 lira) olarak yapılmakta olan beslenme yardımı, bu yılın eylül ayı itibarıyla aylık 375 liraya (günlük 12,5 liraya) yükseltildi.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini sevgi evlerinde tamamlayan, devlet koruması altında olan öğrenciler ile ebeveyni hayatta olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere de günlük 22,5 lira beslenme yardımı yapılıyor.

Ayrıca, 2017 yılının kasım ayından itibaren vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de aylık 330 lira (günlük 11 lira) beslenme yardımı yapılmaya başlandı. Bu yılın eylül ayından itibaren bu miktar aylık 375 lira (günlük 12,5 lira) olarak uygulanıyor.





- Kredi ve burs imkanı





Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilirken, başvuran tüm öğrencilere de kredi tahsisi yapılıyor.

KYK, 2018 yılında 1 milyon 662 bin 205 öğrenciye burs veya kredi ödemesi gerçekleştirdi. Bakanlık ayrıca, yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/kredi miktarının iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı burs/kredi ödüyor.





- Bakan Kasapoğlu: "Standartlarımız üst seviyeye yükseldi"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurtların standartlarının belirledikleri seviyenin de üzerine çıktığına dikkat çekti.

Yurtların aynı standartta olmasına gayret gösterdiklerini, bazı yurtların belki 10 yıl önce inşa edildiğini ama buralarda revize çalışmalarının bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bazı yurtlarımıza sportif alanlar, bazılarına sosyal alanlar, kütüphaneler inşa ediyoruz. Yurt rakamlarımız gerçekten inanılmaz boyutta. 2002 ile 2018'i kıyasladığınızda kapasite 182 binden yaklaşık 700 binli rakamlara geldi. Bu bir devrim. Bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri var. Cumhurbaşkanımız yurtların kapasitesini çok önemsedi. Ranza sistemine karşı çıktı, 'odalar maksimum 3 kişilik ve bazalı olacak' dedi. Bu standardı hemen hemen bütün yurtlarda yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki gençlere sadece barınma değil sosyal olanaklar da sağladıklarını belirtirken, katılımı tamamen gönüllülük esasına göre olan KYK Akademi, KYK Sosyal Kültürel ve KYK Sportif alanlarında toplam 26 bin 443 faaliyet gerçekleştirildiğini ve bu faaliyetlere 1 milyon 441 bin 222 öğrencinin katıldığını sözlerine ekledi.