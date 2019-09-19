KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? 2019/2020 KYK 5. yedek yurt sonuçları sorgulama

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını belirlediği tarihlerde kabul ediyor. Yurt başvurularında yedek yerleştirme süreci devam ediyor. Dördüncü yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra beşinci yedek yerleştirmede. Başvuru yapan adaylar KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2019/2020 KYK 5. yedek yurt sonuçları sorgulama

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK yedek yurt sonuçlarında 5. Yerleştirmeye gelindi. Yedek yurt sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulam işleminizi yapabilirsiniz.

KYK 5. YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihinde, dördüncü yedek yerleştirme 16 Eylül’de yapıldı.

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK yurt ücreti 2019 ne kadar?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

İşlemler e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.