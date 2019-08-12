KYK 2019 yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi

KYK yurt ve burs başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava giren öğrenciler kazandıkları okulların hangi illerde olduğunu öğrendiler. Geçen sene KYK burs başvuruları üniversite kayıtlarının ardından başlamıştı. 2019 yılında da KYK burs kredi başvurularının ekim ayında başlaması umut ediliyor. Bu sene üniversite hayatına başlayacak binlerce öğrenci ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun etkinlik takvimini merak ediyor. Şehir haricinde üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle birlikte duyurulacak. Peki KYK 2019 yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK 2019 yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak genel itibariyle KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs başvuruları üniversite yerleştirmelerinin yapılmasından sonra başlanıyor. 2018 yılına bakıldığında ise başvuruların Ekim ayında başladığı görülüyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumun internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.