KYK burs başvuruları başladı! GSB’ye bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile KYK burs başvuruları 15 Ekim akşamından itibaren kabul edilmeye başladı ve başvurular 21 Ekim'e kadar devam edecek. KYK bursu için başvurularını gerçekleştiren adaylar KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK 2019 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK 2019 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuruları sonuç tarihi ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Fakat 21 Ekim’de sona erecek olan başvuruların ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuruları nasıl yapılır?

KYK burs başvurularının başlamasının ardından nasıl başvuracağını bilmeyen öğrenciler internet üzerinden araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.