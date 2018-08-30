KYK 2018 yurt başvuruları ne zaman?

Üniversite tercih sonuçları 31 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklanacak. Üniversite tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler 3 Eylül’de üniversitelere kayıt yaptıracak. Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de KYK yurt ve burs başvuruları oldu. Üniversite adayları, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? KYK bursundan kimler faydalanacak? KYK burslarına başvuru şartları nedir? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda sürecin işlemeye başlayacağını ifade eden Aksu, "3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

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KYK BURS HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.