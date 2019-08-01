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KYB, Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez kongreye gidiyor

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez kongreye gidecek

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
KYB, Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez kongreye gidiyor

ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL/HEMAN HÜSSEİN - Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu ve ölümünden sonra parti genel sekreterlik koltuğu boşalan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) 2019'un sonuna kadar kongreye gideceği belirtiliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hâkim olan iki partiden biri durumundaki 1975'de kurulan KYB, Ekim 2017'de partinin kurucu lideri Celal Talabi'nin hayatını kaybetmesinden sonra yaşanan iç çekişmeler nedeniyle son iki yılda kongreye gidemedi.

KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Arez Abdullah, KYB'nin kongre sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kongre hazırlıkları için partide bir komisyon oluşturulduğunu belirten Abdullah, "Kongre yapılması için önceden engeller vardı ancak şu an bu engeller kalmadı. Onun için kongre yapılmasının zamanı geldi." dedi.

Abdullah, tüm parti organlarının kongreye gidilmesi ve Talabani'nin Ekim 2017'deki vefatından sonra boş kalan parti genel sekreterliği görevini yürütecek ismin belirlenmesi konusunda hemfikir olduğunu dolayısıyla yıl sonuna kadar KYB'nin kongreye gideceğini söyledi.

Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez farklı bir isimin KYB'nin genel sekreterlik görevine seçileceğini dile getiren Abdullah, şunları kaydetti:

"Bu kongre diğer kongrelerden farklı olacak. Çünkü Celal Talabani'nin ölümünden sonra Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde birçok siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler oldu. Bu kongrede partinin yenilenmesi, programının yeniden belirlenmesi ve iç tüzüğün değişmesi noktalarında önemli değişiklikler yapılacak."

KYB'nin genel sekreterliği için herhangi bir isimin konuşulmadığını ifade eden Abdullah, ancak partinin başına gelecek kişinin yetkilerinin eskiden Talabani'nin elinde tuttuğu yetkiler gibi olmayacağını ve genel sekreter seçilecek ismin yetkilerinin büyük ölçüde parti organları arasında dağıtılacağını kaydetti.

IKBY'de hâkim olan iki partiden biri durumundaki KYB, Irak'ta 12 Mayıs 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde 18 sandalye kazanmıştı.

KYB, 30 Eylül 2018'de yapılan IKBY genel seçimlerinde ise parlamentoda ikinci parti konumuna yükselerek 21 milletvekili çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
  1. Arez Abdullah
  2. KYB
  3. Talabani

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