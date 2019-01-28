KVKK'den kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kamu spotu Kişisel Verileri Koruma Kurumunca hazırlanan kamu spotunda, mahremiyetin korunmasının önemine vurgu yapıldı

ANKARA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, (KVKK) kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasının taşıdığı önemi anlatan kamu spotu hazırlandı. KVKK'den yapılan açıklamaya göre, kamu spotunda, kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekildi. Farklı yaş gruplarından insanların hayatından kesitlerin de yer aldığı kamu spotunda, şunlara yer verildi: "Kişisel veriler, bizi biz yapan en değerli hazinemizdir. Bizleri kişi haline getiren, bizlere statü kazandıran... Hayatımızın iyi anlarında da zor anlarımızda da kişisel verilerimiz hep bizimledir. Hayatımızın her aşamasında yer alan verilerin güvenliğinin sağlanması ve mahremiyetin korunması büyük önem taşımaktadır. Kişisel verileriniz artık anayasal güvence altında."

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