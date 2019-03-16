0553 313 94 23

Kuzular, annelerine kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz Ankara’nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetim yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:49
Kuzular, annelerine kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz Ankara’nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetim yaptı. Denetim sırasında küçükbaş hayvanların yavrularıyla buluşma görüntüleri görülmeye değerdi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, beraberinde veteriner hekimden oluşan ekiple Ankara’nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetimler gerçekleştirdi. İşletmede bulunan küçükbaşların kontrollerinin ardından veterinerler tarafından aşılamaları yapıldı, gebe olanların ultrason ile son durumları değerlendirildi. Yavru küçükbaş hayvanlara ise küpeleme yapıldı.

 

İlkbahar dönemi olması nedeniyle küçükbaş ve büyükbaşlarda doğum sürecinin başladığını ve neredeyse tamamlandığını dile getiren Korkmaz, bakanlık olarak ikiz doğumları arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapıldığını aktardı.

 

Hayvancılığın geliştirilmesi noktasında eğitim ve destekleme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Korkmaz, "2018 yılı içerisinde 30 bine yakın çiftçimizi eğitime aldık. Teknik geziler, konferanslar, paneller, tarla günleri yani çiftçimizin modern tarım tekniklerini yerinde görmesi adına 30 bin çiftçimizi eğitime aldık. Eğitimli çiftçileri bakanlık olarak da destekliyoruz" diye konuştu.



"2 milyon 533 bin hayvana aşılama yapıldı"

 

2004 yılında Ankara’da 219 bin civarında olan büyükbaş hayvan varlığının 2018 yılı sonunda 538 binlere çıktığını aktaran Korkmaz, iki katına yakın bu artışta sağlık taramalarının, aşılamaların büyük bir önemi olduğunun altını çizdi. Şap, şarbon, çiçek hastalığı ve veba gibi çeşitli hastalıklara karşı sahada sürekli aşılama yapıldığını vurgulayan Korkmaz, Ankara’da 2018 yılı içinde veteriner hekimler tarafından 2 milyon 533 bin hayvana aşılama yapıldığı bilgisini verdi. Sofraya gelen gıdanın sağlıklı olmasının üretimin birinci aşamasından geçtiğini ifade eden Korkmaz, sağlık koşulları sağlandığında gıdanın daha güvenilir olduğunu söyledi. Aşılama programının bahar dönemiyle birlikte başladığını anımsatan Korkmaz çiftçilere bu konuda tarım teşkilatlarıyla yakın işbirliği yapma çağrısında bulundu. Korkmaz, tek bir işletmenin bile aşısız kalmamasının önemine vurgu yaptı.

 

2018 yılında hayata geçirilen buzağı takip sistemine değinen Korkmaz, yıl sonu itibariyle ilk verilerin alınmaya başlandığını paylaştı. Korkmaz, büyükbaşta bir önceki yıla göre yüzde 100’e yakın bir artış olduğunu kaydetti.



"Ölümler yüzde 10’lara düştü"

 

İşletme sahibi Okan Yalçın ise, 2005 yılında 400 olan hayvan varlığını 2019 yılında binlere çıkardığını belirterek, bakanlığın destekleriyle bunu daha da yukarı seviyelere taşımak istediğini ifade etti. Yalçın, "Aşılama sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümleri çok az seviyede. Yüzde 60’larda olan ölümler şu anda yüzde 10’lara düştü. En büyük destek aşılama, çünkü kuzu ölümü sadece benim işletmedeki bir ölüm değil Türkiye’deki bir şey ve neticede bir can" şeklinde konuştu.

 

Denetim sırasında küçükbaşların yavrularıyla buluşma görüntüleri görülmeye değerdi. Ultrason kontrolü yapılan bir annenin o sırada başında duran yavrusu ise adeta annesine destek olarak görenleri şaşırttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:49
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor | İşte biberiyenin faydaları
    1. Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor |..
    2. LTSO’dan istihdam seferberliği
    3. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    4. Beşiktaş ''anime'' oluyor
    5. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    6. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    7. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    8. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    9. Tırın lastiği patladı, araç alev alev..
    10. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    11. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    12. “Bireysel deyip işin içerisinden..
    13. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    14. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    15. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    16. Genç iş adamının acı sonu
    17. Kadıköy'de yangın
    18. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    19. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    20. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler