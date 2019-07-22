Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu’nu terletecek HDP sorusu
AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr. Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “HDP’ye bir gün olsun terörle bağını ne zaman keseceksin diye sormayacak mısın Kemal Bey” dedi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi TBMM’ye CHP’nin soktuğunu belirterek, “HDP’de yerel seçimlerde diyet borcu olarak bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayıp CHP’ye kazandırdı” dedi.
Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenerek, “HDP’ye bir gün olsun terörle bağını ne zaman keseceksin diye sormayacak mısın Kemal Bey? Soramazsınız” dedi.
Atatürk Havalimanından kaçan kimdi?
Kuzu, “FETÖ’nün siyasi ayağını soranlara çok basit bir örnek vermek istiyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız öldürülmek istenirken, FETÖ’cülerden aldığı izinle tankların arasından Atatürk Havalimanından kaçan kimdi? Oradan başlayalım işe” ifadelerini kullandı.
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