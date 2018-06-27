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Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na: Hesap adamına bakın!

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na: Hesap adamına bakın!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Burhan Kuzu, son gönderisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"CHP'Yİ İKİYE KATLADIK!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu "pişkinlik" ile itham eden Kuzu, Muharrem İnce'nin aldığı oy oranını da başarı olarak niteledi.

"Kılıçdaroğlu'nu dinledim ama değişen bir şey yok.Adam gerçekten son derece pişkin..Ortadada CHP için vahim bir tablo var,hâlâ Muharrem İnce'nin 41 Yıl sonra yakaladığı başarıyı küçümsüyor.Bir de kaybeden Ak Parti oldu demez mi! Oysa biz CHP'yi 2'ye katlamışız.Hesap Adamına bakın!"

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ak Parti
  5. Kemal Kılıç
  6. Muharrem İnce
  7. Burhan Kuzu

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  • mymy17 sa önce
    Kasetci Vesayet mutemetligi donemi ile E.ozkok, Altayl, ozdil, colasan vs...Dogan Medya memuru/vesayetci zihniyeti tasiyan sozde gazetecilik donemi BITTI..GAME OVER...
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