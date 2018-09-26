Burhan Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için kaçırdı

AK Partili Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaşananları değerlendirdi.

"Başkan Erdoğan BM Genel Kurulunda BM Teşkilatının oluşumunu açıkça eleştirdi. Bu oluşumun bu yapısı ile dünyada huzuru sağlayamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Gerçekten BM aslında bitmiş ve işlevsiz bir kuruluş konumunda" ifadesini kullanan Kuzu, Trump için de şunları yazdı:

"Trump BM'de konuşma yapma sırasını kaçırdı ve kürsüde 'Bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı ABD yönetimiyiz'deyince salonda bulunan devlet temsilcileri kahkahalarla güldü. Gerçekten de bu lafa gülünür."

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN FIRSAT KOLLADI'

Kuzu, dün ayaküstü gerçekleşen Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin olarak da "Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için hep fırsat kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan'a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu. Ne yaptı etti sonunda görüştü;muradına erdi" ifadesini kullandı.