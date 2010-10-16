Kuzu: Sayın Gül en doğrusunu yaptı

TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Cumhurbaşkanı Gül’ün aldığı kararı destekledi. Cumhurbaşkanı’nın daha önce yapılan bir yanlışı düzelttiğine dikkat çeken Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, aldığı kararla en doğrusunu yapmıştır. Böylece daha önceki yanlışlıkları da düzeltmiştir” dedi. Bu tür konuları siyasete malzeme yapmamak gerektiğini ifade eden Kuzu, CHP’nin de 29 Ekim resepsiyonuna katılması gerektiğini ifade etti.