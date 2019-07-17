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Kuzu "Saffet" ile memleketini geziyor

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine gelen genç, kuzeninin hediye ettiği 1 aylık kuzuyu yanından ayırmıyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Kuzu "Saffet" ile memleketini geziyor

SİVAS (AA) - İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a gelen genç, kuzeninin hediye ettiği ve "Saffet" ismini verdiği kuzuyu yanından ayırmıyor.

Tatilini geçirmek için Hafik ilçesine bağlı Gökdin köyüne gelen 21 yaşındaki Muhammed Ceylan'a, hayvancılıkla uğraşan kuzeni Saffet Okyay tarafından 1 aylık kuzu hediye edildi.

Ceylan'ın sürekli yanında taşıdığı ve "Saffet" ismini verdiği kuzu ilçede vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, çiftlik hayvanlarına olan bakış açısını değiştirmek istediğini kaydetti. Ceylan, "Birçok insan çiftlik hayvanlarından korkuyor, onlara farklı bakıyor. Aslında bu bakış açısını değiştirmek istiyoruz." dedi.

Kuzuyu giydirerek yanında taşıma konusunda ise komedyen ve sinema oyuncusu Şahan Gökbakar'ın bir filmindeki sahneden esinlendiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Sivas zaten hayvancılıkla bilinen bir il. Bu uygulamaları aslında İstanbul, İzmir, gibi büyük şehirlerde yapmamız lazım. Kuzumu önce Trabzon'a oradan da İstanbul'a götüreceğim. Kuzum belirli bir yaşa gelene kadar, yani büyüyene kadar bu uygulamayı devam ettireceğim. Çünkü amacım çiftlik hayvanlarını insanlara sevdirmek ve onlara bu sevgiyi aşılamak."

Ceylan, kuzuya, baktıkça hatırlamak için kendisine hediye eden kuzenin ismini verdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
  1. kuzusunu yanından ayırmıyor
  2. Muhammed Ceylan
  3. Saffet
  4. Sivas

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