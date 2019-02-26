Kuzu hastalıkları ve beslenmesi semineri yapıldı

Balıkesir Ticaret Borsası Damızlık Koyun-Keçi Üreticileri Birliği ile ortaklaşa düzenlediği ‘Koyun, kuzu hastalıkları ve beslenmesi’ konulu seminer düzenledi. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan’ın moderatörlüğündeki seminerde Prof. Dr. M. Ali Azman ve Doç. Dr. İsmail Aytekin konuşmacı olarak katıldı.

Koyun ve keçi üreticilerinin yoğun bir katılım gösterdiği seminerin açılışında konuşan Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula Balıkesir’in küçükbaş hayvan üretimindeki başarısını dile getirdi. Balıkesir kuzusu ile ilgili coğrafi işaret alındığına da dikkat çeken Faruk Kula, merası bol olan kırsal mahallelerde hayvan azlığının artırılması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş üretiminde Balıkesir Türkiye’de ilk üçte

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula üniversite-sektör buluşması adı altında semineri düzenlediklerini belirterek, “Balıkesir koyun varlığında Türkiye’de ilk üç sırada yer alan, 630 bin koyun varlığıyla sahip olan,8 bin tane de üreticisi olan bir şehir. Bizler bunu her platformda Türkiye’nin en iyi koyununu, en kuzusunu, en iyi etini, en iyi sütünü, en iyi yapağını üreten bir şehir olarak sizlerle ben iftihar ediyorum. Biz bu kuzu etine coğrafi işaret de aldık. Amacımız sizlerin bu ürününüzü daha iyi fiyatlara değerlendirerek satmanız. Bugün büyük metropollerde, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de kasapların camlarında ‘Balıkesir kuzu eti geldi’ diye yazılıyor. Bunlar gerçek Balıkesir kuzusu mudur, değil midir ama meçhul. Bizler gerçek Balıkesir kuzusunun satılmasına, daha farklı satılmasına, sizlerin de pastasının büyümesi için, kazancınızın büyümesi için, emeğinizin karşılığının büyümesi için üç senede bu duruma getirdik. Kısa sürede bunlar devreye girecek” diye konuştu.

Kuzularımız ölmesin

Kuzular ölmesin kampanyası ile kuzu ölümlerinin en aza indirilmesi için çalıştıklarını da belirten Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, “Hükümetimiz, ‘buzağılar ölmesin’ kampanyasını geçtiğimiz yıl başlattı. Biz de ‘kuzularımız ölmesin’ diye böyle bir programı gerçekleştirdik. Buradaki amaç, kuzu ölümlerimiz ciddi şekilde fazla. Türkiye yurt dışından ithal et getiriyor. Bizlerin gayeleri hiçbir zaman bu etin dışarıdan gelmesi falan değil. Bunu hep beraber üretelim. Ülkemiz coğrafyası çünkü bunlara hepsi çok müsait. Bunların hepsini bizler yapabilecek güçte, kapasitede insanlardanız” dedi.

Mera var hayvan yok

Merası çok geniş olan kırsal mahallelerdeki hayvan azlığına dikkat çeken Faruk Kula, “Ben de sektöre yabancı birisi değilim. Birçok köylere gidiyorum. Dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan koyunlarını maalesef mera olmadığı için sadece sayasında, kaşağında yapıyor. Ama bazı köylere gidiyorum; müthiş meralar var, meralarda hayvan yok. Ben bunların bir kısmına da Allah sizden davacı olacak diyorum. Çünkü hayvan yok, maalesef insan çok. Bu meralar, bu hayvanlar için otlatılması için, beslenmesi için bırakılan yerler. Gelin, sektör de fena gitmiyor. Kuzu eti 2-3 senedir iyi. Bu varlıklarımızı çoğaltalım. Bu varlıklarımızı daha büyütelim, hep beraber kazanalım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından seminere hatılan Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri koyun ve kuzulardaki hastalıklarla tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi. Seminerde ayrıca yeni doğan kuzuların beslenmesi konusunda da yapılan yanlışlara değinildi.