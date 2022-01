Nar ekşisinin faydaları nelerdir? Nar ekşisinde bulunan vitaminler var

Nar ekşisi, asidik bir yapıya sahip olduğu için doğrudan tüketilmesi önerilmeyen bir sos çeşididir.

Nar ekşisinin faydaları nelerdir?

- Hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır.

- Kolesterol ve kan şekerini dengeler. ...

- Şeker hastalığına iyi gelir.

- Diş ve dişeti için faydalıdır. ...

- Kalp damarlarını korur. ...

- Kellik tedavisinde başvurulan kaynaklar arasındadır.

Nar ekşisi hangi vitamin değerlerini içerir?

Nar içeriğindeki C vitamini, demir, potasyum, polyphenol ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kolesterol ve şekeri dengeleyici özelliğine sahip nar, nar ekşisinin yapımında kullanılan öz meyvedir. Mayhoş bir tadı olan nar ekşisi balzamik sirkeye benzetilmektedir. Nar Ekşisinin, bilinen birçok faydası vardır.

Nar ekşisi nasıl tüketilir?

Nar ekşisinin en çok tüketim şekli salatada sos olarak kullanma şeklidir. Zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlar ile harmanlanıp salatalarda kullanılabilir. Nar ekşisi dolmalarda ekşilik verme amacı ile kullanılabilir. Nar ekşisi özellikle kuru patlıcan, kuru biber dolmalarının iç harçlarında ya da pişirme sularına katılarak kullanılabilir. Beyaz et ve kırmızı et sotelerinde ya da bu etlerin marine edilmesinde kullanılır. Ayrıca bazı et soslarında ekşi ve tatlı aroma elde etmek için nar ekşisi kullanılabilir. Kısır, mercimek köftesi ve çiğ köfte gibi yiyeceklerde sos amacı ile kullanılabilir.