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Kuzka’nın, 2019 yılı mali destek alacak projeleri belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başvurusu alınan projelerden değerlendirme süreçleri tamamlanarak hibe almaya hak kazanan projeler belli oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Kuzka’nın, 2019 yılı mali destek alacak projeleri belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başvurusu alınan projelerden değerlendirme süreçleri tamamlanarak hibe almaya hak kazanan projeler belli oldu. KUZKA’nın Kasım 2018 tarihinde ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Kalkınma Mali Destek Programı (TAG) kapsamında toplam 13 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.


KUZKA’dan yapılan açıklamada; “Mali destek programı için başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan projeler, KUZKA Yönetim Kurulu’nun 09 Temmuz 2019 tarihli toplantısında ele alınarak onaylandı” ifadeleri kullanıldı.


Sinop Belediyesi’nin “Tarihi Buzhane Binasının Kültür Merkezine Dönüştürülmesi”, Gerze Belediye Başkanlığı’nın “Gerze’nin Turizm Altyapısını Geliştirme” projesi Sinop ilinden destek için onaylanan iki proje oldu.


Ajansın mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan diğer projeleri ise şu şekilde;


Kastamonu-Ilgaz Dağı Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin “Kastamonu Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Kafeterya Yapımı”, Kastamonu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Kastamonu Kent Müzesi”, Kastamonu İli Daday İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın “Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi”, İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “İnebolu Türk Ocağı Binası İstiklal Yolu Müzesi”, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü’nün “Küre Dağları Milli Parkı Projesi”, Pınarbaşı Belediyesi’nin “Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi”, Çankırı Belediye Başkanlığı’nın “Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması”, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Çankırı Kent Merkezinin Turizm Cazibe Alanı Haline Getirilmesi” ve Çerkeş Belediyesi’nin “Işıklar Konağının Restorasyon ve Tefrişinin Yapılarak Yerli ve Yabancı Turistlerin Hizmetine Sunulması” projeleri asil listeden desteklenmeye hak kazanırken, Azdavay Belediye Başkanlığı’nın “Doğa Turizminde Marka: Azdavay Suğla Yaylası Projesi” ise yedek listeden desteklenmeye hak kazandı.


Ardından KUZKA’dan “Desteklenmeye hak kazanan projelerin asil ve yedek listesi ile sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri için hazırlanan bilgi notu, sözleşmede sunulacak evraklara ilişkin şablon ve örneklere Ajansın internet sitesi www.kuzka.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir” açıklaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
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