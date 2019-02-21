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KUZKA Mali Destek Programı’na proje başvuruları yarın sona eriyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde ilan edilen proje teklif çağrısı ilanı kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 22 Şubat 2019 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:22
KUZKA Mali Destek Programı’na proje başvuruları yarın sona eriyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde ilan edilen proje teklif çağrısı ilanı kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 22 Şubat 2019 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.


2019 Yılı Mali Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAG) kapsamında KUZKA’ya proje sunmak isteyen kamu kurumlarının son teslim tarihini dikkate alarak projelerini tamamlamalarını isteyen KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, belirtilen tarihe kadar projelerin mutlaka KAYS sistemine girilmiş olması gerektiğini belirtti.


Dr. Genç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Program kapsamında toplamda 24 milyon TL kaynağı sektörün hizmetine sunmuş olacağız. Amacımız bu mali destek programı ile Bölge turizminin altyapı sorununa çözümler sunmaktır. Bu amaçla destekleyeceğimiz projeler ile sektörün alt yapı sorunlarına tamamen olmasa bile önemli çözümler üretebileceğimizi umut ediyoruz. Bu anlamda gelecek projeleri önemsiyoruz. Bölgeye katkı sağlayacak kaliteli projelerin mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ajans olarak paydaşlarımızın projelerini hazırlarken zaman kısıtını göz önüne alarak projelerini zamanında bitirmeleri önem arz ediyor. Ajansımıza sunulacak projelerin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 22 Şubat Cuma, saat 23.59’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç 1 Mart Cuma saat 18.00’e kadar ajansımıza ulaştırmaları gerekiyor."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:22
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