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Kuzeyşehir’e daha hızlı ulaşılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları’yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak olan 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfalt çalışması başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:24
Kuzeyşehir’e daha hızlı ulaşılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları’yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak olan 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfalt çalışması başladı.


Gaziantep’in konut açığını kapatacak Kuzeyşehir Projesi’ne dönük çalışmaları hızlandıran Büyükşehir, gerek altyapı gerekse de üst yapı çalışmalarında ciddi bir mesafe aldı. Bu doğrultuda yol çalışmalarında Kuzeyşehir Konutları’yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak Kuzeyşehir Yolu’nu devreye alacak.


“Güzel bir atılım oldu”


Kuzeyşehir bölgesinde 20 yıldır yaşayan Nuri Ateş, “Bölgede hayata geçirilecek olan Kuzeyşehir Konutları, tarıma elverişli olmadığından Büyükşehir Belediyesi’nin güzel bir projesi oldu. Bazı yerlerde tarım arazileri var ama güzel bir planlamayla oralar imara açılmadı. Ama arazi genel olarak yerleşime uygun. Büyükşehir Belediyesi, buraları hızlı bir şekilde açtı. İyi bir çalışma yürütülüyor. Hem yöre halkı için hem gelişen Gaziantep için iyi düşünülmüş bir proje, doğru bir karar ve ileriye yönelik güzel bir atılım oldu. Buradaki çalışmalar ve planlamalar köylüye ve köy yaşantısına zarar vermiyor. Hayvanların otlatılacağı yerlere dahi dokunmadılar. Sadece ekilemeyen yerleri projeye dâhil etmişler. Başkanımızın bu doğrultuda yaptığı çalışmalardan memnunuz. Buradaki yol haricinde de çevre köy yollarında da büyük bir asfalt çalışması yapıldı. Karataş, merkeze 20 kilometre uzaklıkta burası 16 kilometre uzaklıkta. Bölge zaten otogara, stadyuma çok yakın. Şehir içinde çok fazla trafik ve yoğunluk sıkıntısı var ama burada olmuyor ve olacağını sanmıyorum. Kuzeyşehir Konutları’ndan genellikle organize sanayi çalışanları daire alıyor. Haliyle de şehir içinde trafik, servis sıkıntısı kalkacak. Ayrıca buranında temiz ve ferah bir havası var. Çok fazla başvuru olduğunu biliyorum. Evlere, gittim baktım çok güzeller. Gaziantep’in eski yapısına dönük yerleşim yerleri oluşturulmuş. Camisi, yolu, altyapısı hepsi yapılıyor. Çok güzel de bir viyadük yapıldı. 15-20 gün sonra büyük bir ihtimal Yavuzeli yolundan girip Kuzeyşehir yoluna yapılan asfalt ile çok rahat gidebilirsiniz. Gaziantep’in yeni yaşam merkezi olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:24
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