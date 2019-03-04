Kuzeyşehir’de 787 konut için başvurular başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın iş birliğinde Türkiye’nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesi’nde 787 adet konut için bugün başlayan başvurular, 12 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusla birlikte şehirde barınma sorunu ortaya çıkınca konut açığını kapatmak amacıyla harekete geçti, yükselen konut fiyatları, kiralık evlerdeki artış üzerine toplu konut üretmeye başladı. Bu doğrultuda Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde 50 bin konutlu 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir, 8,5 milyon metrekare alanda kurulacak. İlk etapta 3 bin konutun tamamlandığı projede cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak. Kuzey Şehir’de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Konutlar 4 katlı olacak, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak. Planlamada geleneksel dokuya referans veren yatay mimari esas alınacak.

Kuzey Antep yolu viyadük çalışmaları

Büyükşehir, proje çalışmaları kapsamında şehir merkeziyle Kuzey Şehri birbirine bağlayacak Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük inşaatına yönelik çalışmalar başlattı. 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki viyadük inşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Viyadüğün yapımında ön germeli kiriş sistemi kullanılacak, 28 temel kazılacak. 33 metre genişliğindeki viyadüğün, kolon yükseklikleri 12 metreyle 41 metre arasında değişecek. Sol taşıma yolu 605 metre, sağ taşıma yolu ise 520 metre uzunluğunda çift şeritli viyadükte, 28 adet temel kazıldı.

11 kilometrelik yeni yol açıldı

Öte yandan bölgeye 60 metre genişliğinde, 11 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. Açılan yol, bir taraftan 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nden diğer taraftan da Araban-Yavuzeli hattını Kuzey Antep’e, Kuzey Antep’i de Aktoprak’a bağlayacak.