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Kuzeyşehir altyapı çalışmaları son hızla devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8,5 milyon metrekare alana kurulacak Kuzeyşehir Konutları’na yönelik altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:38
Kuzeyşehir altyapı çalışmaları son hızla devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8,5 milyon metrekare alana kurulacak Kuzeyşehir Konutları’na yönelik altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Geleneksel Antep Evi mimarisiyle yeni bir yaşam merkezi olacak Kuzeyşehir’in birinci etabını kapsayan 5 bin konut, 25 bin nüfusun su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanması için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) çalışmalarını hızlandırdı. Tamamlanan konutların altyapı çalışmalarında içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyacı giderildi. İçmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, içmesuyu deposu ve içmesuyu terfi merkezi inşa çalışmalarına sürdürülüyor.


26 milyon 648 bin 545 TL bütçeyle yapılan Kuzeyşehir Konutları’nın altyapı çalışmaları kapsamında 1 içmesuyu terfi merkezi, 3 içmesuyu deposu, 1 içmesuyu arıtma tesisi, 15 kilometre içmesuyu boru hattı, 10 kilometre kanalizasyon kolektör hattı, 3 kilometre yağmursuyu kolektör hattı, 1 kanalizasyon terfi merkezi ve 1 atıksu arıtma tesisi yapılıyor.


Gaziantep merkezden 15 kilometre uzaklıkta kurulacak olan Kuzeyşehir, bir mahalle kurgusuyla yeşil alanla çevrili, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımı için otoparklar yapılacak. Ulaşım ağının öncelikle yaya trafiğine göre ele alınması planlanan projede; cami, sosyal donatı, zemin katlarda manav, kasap, bakkal, ticaret merkezleri ve diğer fonksiyonların yanı sıra geleneksel sokak yaşamından da esinlenilen alışveriş alanları tasarımın içinde yer alacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:38
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