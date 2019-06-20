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Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak

Türkiye’nin kuzeyi yağmur ve sel ile boğuşurken, Güneydoğu Bölgesi’nde ise kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:23
Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak

Türkiye’nin kuzeyi yağmur ve sel ile boğuşurken, Güneydoğu Bölgesi’nde ise kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Gaziantep’te termometreler 41 dereceyi gösterdi.


Türkiye’nin kuzeyindeki Trabzon ve Zonguldak gibi illerde insanlar şiddetli yağış ve sel felaketi ile boğuşurken, Güneydoğu ise sıcaktan kavruluyor. Sıcak havanın bunalttığı Gaziantep’te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar ise doğal yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Kimileri ağaç gölgesinde ve çimlerde uzanarak sıcaktan korunmaya çalışırken kimileri ise çeşme başında yüzüne su çarparak serinlemeye çalışıyor. Sıcak havalara dayanamadıklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden de bu kadar çok sıcaktı. sıcaklara alışkınız ama yine de dayanamıyoruz. Biz de sıcaktan kaçmak için gölge yerler arıyoruz. Buralarda vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:23
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