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"Kuzeyde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:- "Biz kuzey cephesinde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz ve bunları bugünlerde çok duyuyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 00:32
"Kuzeyde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in bugün Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Biz kuzey cephesinde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz ve bunları bugünlerde çok duyuyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail Devleti'nin kurulmasında önemli bir rol oynayan militan Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky’nin (1880-1940) ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail’in bugün Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline düzenlediği füze saldırısına işaret etti.

Netanyahu, İsrail’in İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki temerküzüne vurgu yaptığı konuşmasında, “Biz kuzey cephesinde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz ve bunları bugünlerde çok duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

İsrail’in kuzey cephesinde yürüttüğü askeri çalışmalara değinen Netanyahu, bugün yapılan saldırıyı açıkça üstlenmekten çekindi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, bugün İsrail tarafından ülkenin güneyindeki Kuneytra iline saldırı düzenlendiği ve maddi hasara yol açtığı duyurulmuştu.

- İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik yapılan bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:32
  1. Hizbullah
  2. iran
  3. İsrail
  4. Suriye
  5. Zeev Jabotinsky

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