0553 313 94 23

Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor- Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor

ANKARA (AA) - Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
  1. Karadeniz
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktora tehdide ilginç ceza
    1. Doktora tehdide ilginç ceza
    2. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu..
    3. Çanakkale’de 12 mülteci yakalandı
    4. Aydın’da öğrenci yurdunda yangın
    5. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    6. Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve..
    7. Çin’de heyelan: 15 ölü
    8. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
    9. Çanakkale’yi dijitalleştiren TÜRKKEP’e..
    10. Macaristan Tanıtım Günü etkinliği..
    11. Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kura..
    13. Bu devriye çocuk ve kadınlar için
    14. Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten..
    15. TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi..
    16. Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor
    17. Arslanköy yolu asfaltlandı
    18. Batı medeniyeti(!) mazlumların kanı ve..
    19. Terör propagandası yapan 4 kişi..
    20. Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca..
    21. Rektör Karacoşkun’un basın bayramı..
    22. GÜNCELLEME - Hakan Atilla Türkiye'ye..
    23. Tabiat parkında çalışmalar devam ediyor
    24. Outdoor Factory, Avrupa pazarında..
    25. Bakan Varank: "TÜBİTAK BİLGEM..
    26. “Cesur bir poz!”
    27. Adnan Menderes Terminalinde yeni..
    28. ASMEK kursları ilçelerde yoğun ilgi..
    29. UEFA’dan Abdülkadir Bitigen’e görev
    30. Dağcılar, Türkiye’nin volkanik en..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi