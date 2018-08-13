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Kuzey ve Güney Kore'den üçüncü zirve kararı!

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Eylül ayında üçüncü bir zirve yapacak.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
Kuzey ve Güney Kore'den üçüncü zirve kararı!

Kore Yarımadası'nın küskün kardeşleri Kuzey Kore ve Güney Kore, barış sürecinin hızlandırılması için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 

Güney'in Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ve Kuzey'in Yeniden Birleşme Komite Başkanı Ri Son Gwon, üçüncü zirveyi görüşmek için yeni bir müzakere turu düzenledi. Müzakereler sonucu Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Eylül ayında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmesi için uzlaşıldı.

Güney Kore - Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. İki lider, Kuzey Kore'nin ABD ile yapacağı zirve öncesinde de sürpriz bir buluşma gerçekleştirmişti. 

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
  1. Güney Kore
  2. 27 Nisan

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